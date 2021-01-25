Приставы арестовали «Мерседес» калининградца за 133 неоплаченных штрафа

В Калининграде судебные приставы арестовали автомобиль, водитель которого не оплатил свыше 100 штрафов за нарушение Правил дорожного движения. Об этом сообщается на странице регионального УГИБДД в «Вконтакте».

Лихач на «Мерседесе» с начала 2019 года получил 133 штрафа на 194 тысячи рублей. На него было составлено несколько административных материалов за неуплату штрафов в установленный срок.

Автомобиль помещен на спецстоянку. В ведомстве напомнили, что у водителя есть 60 дней на оплату штрафов, после этого материалы будут направлены судебным приставам для принудительного исполнения.