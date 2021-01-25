Под Калининградом перевернулся автомобиль, погиб человек

Последствия ДТП Фото: УГИБДД Калининградской области

В понедельник в Гурьевском районе Калининградской области произошло смертельное ДТП на трассе Отрадное-Краснополье. Как сообщает региональная пресс-служба ГИБДД, «Лада Ларгус» под управлением 43-летнего водителя двигалась в направлении поселка Краснополье, но в один момент водитель не справился с управлением и наехал на придорожное дерево. Автомобиль подлетел, перевернулся и опрокинулся на следовавший сзади «Фольксваген Поло».

В результате пассажир «Лады» погиб на месте, еще трое получили ранения, сейчас они госпитализированы. На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД.