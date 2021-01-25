Калининградец пытался вынести из магазина 7 бутылок вина, чтобы отметить день рождения друга

Калининградец стал фигурантом уголовного дела из-за острого желания отметить день рождения друга. Как сообщает пресс-служба УМВД по Калининградской области, злоумышленник решил запастись спиртным за счет одного из продуктовых магазинов.

- Подозреваемый сложил в тележку 7 бутылок вина и прошел через кассу, не расплатившись, сообщив, что ранее он уже оплачивал товар, - сообщает подробности пресс-служба. - Однако на требование предъявить чек, мужчина сказал, что его нет. Персонал магазина выяснил, что алкогольная продукция не оплачена и обратился в полицию.

В итоге, на псевдопокупателя возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Он может сесть на два года.