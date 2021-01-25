Елена Дятлова: «Корсары» будем покупать через открытые аукционы

В понедельник 25 января глава администрации Калининграда Елена Дятлова написала в своем фейсбуке, что город готов приобрести 16 новых вагонов уже в этом году.

- Как и все другие городские покупки, трамваи будут приобретаться для Калининграда через открытые аукционы, - заявила Дятлова. - Нельзя сказать, что к «Корсару» у наших специалистов не возникло совсем никаких вопросов, но они не критичные. Например, пришлось немного приподнять «крылья» над тележками, чтобы они не цепляли землю (на спуске с 9 апреля на Московский проспект возникла такая проблема). Также попросили сгладить углы тумб в салоне, расположенных в надтележечной зоне, чтобы снизить травмоопасность (конструкторы сказали, у них есть решение).

Дятлова также оговорилась, что город «не настолько богат, чтобы приобретать первый попавшийся товар», однако решение, судя по всему, уже принято.