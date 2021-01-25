В Калининградской области стали реже травиться алкоголем

В Калининградской области подвели итоги мониторинга отравлений алкоголем в 2020 году. Как сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора, в 2020 году количество отравлений от алкоголя и спиртосодержащей продукции по сравнению с предыдущим годом снизилось на 32,3% (167 случаев в 2019 году, 113 случаев в 2020 году).

Кроме того, количество отравлений с летальным исходом уменьшилось в 2,3 раза, если сравнивать с 2019 годом (107 случаев в 2019 году, 45 случаев в 2020 году), оно втрое ниже, чем в 2015 года (тогда было зафиксировано 169 случаев). Согласно приведенным Роспотребнадзором данным, количество отравившихся самое низкое за последние пять лет.