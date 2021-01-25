В Калининграде третий день ищут 15-летнюю воспитанницу школы-интерната

Софья Клявина Фото: поисково-спасательный отряд «Запад».

В Калининградской области разыскивают пропавшую 15-летнюю воспитанницу школы-интерната №1 Софью Клявину. Как сообщают активисты поисково-спасательного отряда «Запад», Софья покинула интернат 23 января около 14:00. С тех пор о ее местонахождении ничего не известно. По информации волонтеров, ранее девушка уже уходила из дома без спроса.

Приметы Клявиной: на вид 17-18 лет, рост 167 см, плотного телосложения, глаза голубые, волосы светлые. На правом плече шрам. Была одета у укороченную темно-зеленую куртку, черные брюки с серыми полосками, серебристые полуботинки в спортивном стиле.

Софья проживает в поселке Орловка Гурьевского района. Она может находиться в Калининграде.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении школьницы, просят сообщить об этом в полицию по телефонам 8(40151)307-68, 8(40151)307-69 или в ПСО «Запад»: 8(4012)508-038, 8(4012)520-444.