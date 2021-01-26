В Калининграде автомобили с громкоговорителями стали предупреждать об опасности выхода на лед

По Калининграду снова начали курсировать автомобили, оборудованные громкоговорителями. Только на этот раз они предупреждают не о коронавирусном комендантском часе, а об опасности выхода на лед. Как сообщили корреспонденту «Комсомолки» в пресс-службе мэрии, такие машины днем ездят рядом с крупными городскими водоемами.

- Очень много детей сейчас выходят на лед, особенно на Летнем озере, - объяснили в пресс-службе.

Напомним, накануне под лед провалился рыбак в поселке Прибрежный - мужчину вытащили из воды очевидцы до приезда экстренных служб. Кроме этого, на Верхнем озере в Калининграде под лед провалилась собака. Ее бросилась спасать хозяйка, женщине помогли выбраться из воды прохожие.