В Калининграде жители ликвидировали два пожара до приезда спасателей

25 января в Калининграде произошли два пожара, для ликвидации которых не потребовалась помощь спасателей. Как сообщает пресс-служба регионального управления МЧС, первый пожар произошел в 13.15 на Солнечном бульваре: в 10-этажном панельном доме на лестничной площадке первого этажа горела бумага на площади одного квадратного метра.

Второй пожар случился в общежитии на улице Богдана Хмельницкого. На этот раз в комнате, расположенной на первом этаже, произошло загорание мусора. ЧП также было ликвидировано подручными средствами.

В обоих случаях спасатели реагировали на вызовы, но их помощь не потребовалась.