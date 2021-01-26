В Калининградской области линии электропередачи защитят от птиц

В 2021 году в Калининградской области энергетики планируют установить на линиях электропередачи 409 птицезащитных устройств. Как сообщает пресс-служба «Янтарьэнерго», это будет сделано, чтобы избежать аварий в электросетях, а также для предотвращения гибели пернатых от воздействия электрической дуги и тока.

- «Россети Янтарь» также заменят более 90 км неизолированного провода на линиях электропередачи 0,4-15 кВ на самонесущий изолированный провод, - добавляет пресс-служба. - Это позволит уменьшить количество несанкционированных подключений к сетям, случаев воровства оборудования и электротравматизма, снизить риски обрыва провода из-за неблагоприятных погодных условий, предотвратить гибель птиц от воздействия электрического тока.

Все мероприятия будут выполнены в рамках реализации ремонтной программы 2021 года.