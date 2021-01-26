Калининградка полоснула собутыльника ножом по шее

В Калининграде женщина напала с ножом на 32-летнего мужчину, в компании с которым она распивала алкоголь. В полицию заявление поступило прямо из больницы, куда пострадавший был доставлен с резаной раной шеи. Медики расценили полученные телесные повреждения как легкий вред здоровью.

- Полицейские выяснили, что инцидент произошел в квартире на улице Литовский Вал, - поясняет пресс-лужба УМВД по Калининградской области. - Мужчина находился в гостях у знакомых, с которыми распивал алкогольную продукцию. Во время беседы между ним и злоумышленницей началась ссора, в результате которой женщина схватила нож и ударила горожанина в шею. Потерпевший с порезом выбежал из помещения и направился домой. Однако по пути мужчина из-за большой кровопотери потерял сознание.

Обнаружили мужчину прохожие. Он лежал на тротуаре. Что касается женщины, наносившей удар ножом, то в отношении нее возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».