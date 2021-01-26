В Зеленоградске отдыхающие повредили ограждение пирса ради эффектных фото

На выходных в Зеленоградске отдыхающие повредили металлические ограждения, чтобы попасть на нижний ярус ради эффектных фото на фоне обледеневшего пирса. Об этом пишет районная газета «Волна». Металлические конструкции пришлось ремонтировать специалистам МАУ «Благоустройство».

По данным издания, в 2019 году власти Зеленоградска предприняли дополнительные меры безопасности после трагедии на пирсе, когда в сентябре 49-летнего отдыхающего из Латвии смыло волной в море с нижнего яруса пирса. Как показала проверка, мужчина погиб в результате несчастного случая. На гидротехническом сооружении установили спасательные круги, кроме того, на пирсе появилось ограждение для ограничения прохода во время штормовой погоды и в осенне-зимний период.