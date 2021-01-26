Состоящие на учете в диспансерах 6 жителей Балтийска лишились прав

В Балтийске по искам прокурора аннулированы водительские удостоверения у 6 жителей. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В ходе проверки сотрудники городской прокуратуры установили, что шесть местных жителей, состоящих на учете в психо-неврологическом и наркологическом диспансерах, имеют права на управление транспортным средством.

Прокурор города обратился в суд, указав на наличие у жителей заболеваний, являющихся медицинским противопоказанием к управлению транспортными средствами.

По всем административным искам требования прокурора были удовлетворены, водительские удостоверения горожан аннулированы.