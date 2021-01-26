В мэрии Калининграда рассказали, на каких улицах во вторник нет света и воды

. Фото: Архив "КП"

В Калининграде во вторник, 26 января, в течение дня не будет электричества в домах на восьми улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 21 часа света не будет на ул. Тихоненко 29-31, 33, 34-52, 37, 41-49, 51-53, 53а, 56-58, ул. Серж. Мишина 47-49, 50-52, 51-53, 56, 57, пр-кт Мира 182-184, 186а, 190-192.

В Московском районе до 21:00 свет отключен по адресам:

ул. Дзержинского 108-114, 126-128

ул. Типографская 1-7, 2-12

ул. М-ра Козенкова 1-9, 2-18, 7а, 11-19

ул. Черниговская 26-70, 39-57

ул. З. Космодемьянской 29-31, 31а, 30-38, 33-35, 37-49а.

До этого же часа не работает и светофор на пересечении улиц Дзержинского и З. Космодемьянской.

Холодное водоснабжение прекращено в Центральном районе до 12:00 на ул. Карташова 48, ул. Каблукова 11а, ул. Новгородской 5-7.

В Московском районе до 16:00 воды не будет на 8 улицах по адресам:

ул. Суворова 148-158

ул. Можайского 20-60, 43-67

ул. Баумана 1-25, 2-42

ул. Заводская 1-49, 2-22, 16 (д/сад № 4)

ул. Тбилисская 1-3

ул. Н. Данченко 2-24, 19

пер. Н. Данченко 2-8, 5-7, 19

пер. Тбилисский 1-11.

Для установки водомерных узлов сегодня с 16:00 до 01:00 завтрашних суток будет приостановлена подача воды в Ленинградском районе на пр-кте Московском 181, 186.