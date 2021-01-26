В Калининградской области в двух ДТП пострадали три человека

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

Три человека пострадали в ДТП в Калининградской области в понедельник, 25 января. Все авария произошли из-за гололеда.

В Зеленоградском районе в районе поселка Лесной водитель «Лексуса» не чел дорожные условия, не справился с управлением и врезался в придорожное дерево.

В результате ДТП 58-летний водитель и 55-летняя пассажирка получили телесные повреждения.

В Багратионовском районе на автодороге «Калининград-Светлое-Корнево-Разъезд» 44-летняя водитель "Лады« не справилась с управлением и съехала в кювет. После этого автомобиль опрокинулся. В результате аварии 43-летняя пассажирка получила травмы.