В 2021 году Калининградская железная дорога отремонтирует почти 100 км пути

. Фото: Пресс-служба КЖД

В рамках предстоящей ремонтной кампании в Калининградской области в 2021 году намечено обновить 97,9 км пути, в том числе 13,3 км - капитальным ремонтом. Об этом сообщает пресс-служба КЖД. Также предстоит уложить 16 новых стрелочных переводов.

В этом году будет продолжен капитальный ремонт пути на станции Советск, через которую курсируют тяжеловесные грузовые поезда. Кроме этого, планируется начать ремонт участков между Нестеровым и Краснолесьем, где отмечается активный рост перевозок инертных строительных материалов, а также на главном ходу магистрали - между Черняховском и Знаменском.

Запланировано и проведение капитального ремонта двух железнодорожных переездов на станции Гусев с заменой устройств заграждения пути и на станции Пионерский Курорт.

На девяти переездах Мамоновского, Балтийского, Черняховского и других направлений дороги будет выполнен текущий ремонт.