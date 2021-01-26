В Калининградской области зафиксирован двукратный рост трафика в точках коллективного доступа в интернет

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Это в два раза больше, чем в 2019 году. Объем потребленного трафика сравним со скачиванием 48 миллионов раз обоих томов книги «Война и мир» Льва Толстого либо 150 тысяч полнометражных фильмов.

Бесплатные точки, оснащенные Wi-Fi, действуют в 127 населенных пунктах региона с численностью жителей от 250 до 500 человек. «Ростелеком» построил их в рамках федеральной программы «Устранение цифрового неравенства» (УЦН).

Помимо роста трафика фиксируется и двукратное увеличение числа пользователей, которые выходят в Сеть не реже одного раза в месяц. Средняя продолжительность одной интернет-сессии за год увеличилась в полтора раза: если в январе 2020 года она составляла 60 минут, то в декабре, подключившись к интернету через бесплатную точку доступа, жители поселков проводили в Сети в среднем 90 минут.

- Калининградская область стала одним из первых регионов в стране, где “Ростелеком” завершил работы в рамках госконтракта по программе УЦН, - рассказал Алексей Семёнов, директор Калининградского филиала ПАО «Ростелеком». - Для реализации проекта технические специалисты нашей компании проложили более 700 километров волоконно-оптических линий связи. Точки беспроводного бесплатного доступа в интернет работают круглогодично и круглосуточно. Их исправность в онлайн-режиме контролируют сотрудники единой оперативно-диспетчерской службы “Ростелекома”.

- Увеличение трафика в два раза по сравнению с 2019 годом говорит о востребованности точек бесплатного доступа к интернету у жителей региона,- прокомментировал Вадим Рыскаль, министр цифровых технологий и связи Калининградской области. - Это закономерно, так как объем медиапотребления посредством глобальной сети с каждым годом возрастает. В 2020 году, когда жители ушли на удаленную работу, и дистанционное обучение, для небольших поселков точки Wi-Fi стали “окном в мир”, где можно было учиться, получать госуслуги и даже заказывать необходимые для жизни товары.

В рамках проекта УЦН «Ростелеком» предоставляет жителям малых населенных пунктов бесплатный Wi-Fi на скорости до 10 Мбит/с. Подключиться к сети можно в радиусе до 100 метров от точки доступа.

Для подключения к интернету через точку доступа УЦН пользователю нужно пройти аутентификацию с помощью СМС или через подтвержденную учетную запись на портале «Госуслуги».