В Калининграде трое детей провалились под лед

. Фото: Александр Подгорчук

В Калининграде в понедельник, 25 января, трое детей провалились под лед. Об этом сообщает система "112" на своей странице в "Вконтакте".

Первый инцидент произошел на реке Старая Преголя на улице Подполковника Емельянова. Там двое подростков гуляли по льду и провалились. Одному из них удалось самостоятельно выбраться из воды, он стал кричать и звать на помощь. Второй мальчик, потеряв силы, начал тонуть. Проходивший мимо мужчина тут же бросился ему на помощь.

Еще один случай произошел на Верхнем Озере. Недалеко от берега, ребенок девяти лет провалился под тонкий лед. Его удалось вытащить из воды до приезда спасателей.

Все пострадавшие получили сильное переохлаждение, им потребовалась скорая медицинская помощь.