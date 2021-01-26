6 школьников, 3 студента, 9 медиков: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

. Фото: архив "КП"

За сутки в Калининградской области зарегистрировано 192 новых случая коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 171 случай ОРВИ, 11 случаев пневмоний и 10 бессимптомных форм заболевания.

Среди заболевших:

- 57 пенсионеров;

- 9 медицинских работников;

- 9 работающих на промышленных предприятиях;

- 4 сотрудника образовательных учреждений;

- 7 сотрудников транспортных предприятий, транспортных узлов, водителей транспортных средств;

- 18 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;

- 3 сотрудника предприятий пищевой промышленности;

- 6 работников предприятий сферы ЖКХ;

- работник с/х предприятия;

- 6 сотрудников банков, юридических и нотариальных контор;

- 3 сотрудника организаций культуры и досуга;

- 3 сотрудника охранных предприятий;

- 34 индивидуальных предпринимателя и иных работающих;

- 6 учащихся (Школы 4, 5 Балтийск, Школы 29, 26, Росток Калининград);

- 3 Студента (БФУ, КГТУ, РАНХиГС);

- 23 неработающих.