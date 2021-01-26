6 школьников, 3 студента, 9 медиков: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

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Фото: архив "КП"
За сутки в Калининградской области зарегистрировано 192 новых случая коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 171 случай ОРВИ, 11 случаев пневмоний и 10 бессимптомных форм заболевания.
Среди заболевших:
- 57 пенсионеров;
- 9 медицинских работников;
- 9 работающих на промышленных предприятиях;
- 4 сотрудника образовательных учреждений;
- 7 сотрудников транспортных предприятий, транспортных узлов, водителей транспортных средств;
- 18 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;
- 3 сотрудника предприятий пищевой промышленности;
- 6 работников предприятий сферы ЖКХ;
- работник с/х предприятия;
- 6 сотрудников банков, юридических и нотариальных контор;
- 3 сотрудника организаций культуры и досуга;
- 3 сотрудника охранных предприятий;
- 34 индивидуальных предпринимателя и иных работающих;
- 6 учащихся (Школы 4, 5 Балтийск, Школы 29, 26, Росток Калининград);
- 3 Студента (БФУ, КГТУ, РАНХиГС);
- 23 неработающих.