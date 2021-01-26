В Калининградской области выявили 45 незаконных гостиниц

В Калининградской области выявлено 45 незаконных гостиниц, которые располагаются в частных жилых домах. Такие данные были озвучены на заседании комитета по безопасности и правопорядку Облдумы. Также в регионе участились случаи использования жилых помещений в качестве хостелов, что нарушает жилищные права других жителей домов, которые проживают в смежных с «хостелами» квартирах.

Чтобы бороться с подобным использованием жилых помещений, федеральные власти предлагают внести изменения в КоАП РФ и увеличить штрафы: от 50 до 100 тысяч рублей для юридических лиц и до 5 тысяч рублей – для физических. Депутаты Облдумы на заседании комитета поддержали соответствующий законопроект.

«Посетители мини-гостиниц приезжают круглосуточно, не соблюдают нормы тишины и покоя, создавая неудобства для соседей. Кроме того, такие мини-гостиницы, размещаемые в частных домах, как правило, не оборудованы системой звукоизоляции номеров, средствами противопожарной безопасности, что нарушает требования законодательства», - отметили на заседании регионального парламента.