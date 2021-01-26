В Калининграде на гендиректора компании по торговле автозапчастями завели 16 уголовных дел

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

В Калининграде гендиректора ряда компаний уличили в крупном мошенничестве и присвоении. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По данным полиции, 37-летний Вячеслав Соснин является генеральным директором ООО «Перспектива Плюс», ООО «Реклама-Проект» и ООО «ОСП-Регион». Мужчина обещал клиентам поставки б/у автомобильных автозапчастей и аксессуаров для автомобилей и брал полную предоплату за поставку. Однако после получения денег клиенты не получали товар.

«В отношении злоумышленника возбуждено 16 уголовных дел, с обманутых клиентов он получил более 1 млн рублей», - отметили в пресс-службе УМВД.

Ели вы стали жертвой подозреваемого, просьба обратиться в ОМВД России по Московскому району, расположенного по адресу: г. Калининград, ул. Октябрьская 79А-79Б, либо по телефонам: 552-402, 552-403 (дежурная часть), 8-999-255-88-31.