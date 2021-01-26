Роспотребнадзор сообщил, в каких городах области за сутки выявили коронавирус

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В Калининградской области за сутки было выявлено 192 новых случая коронавируса. Как сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора, случаи заболевания зафиксированы в 19-ти муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде – 105 человек..

В каких городах области выявили коронавирус:

Багратионовский городской округ –5

Озерский городской округ - 3

Балтийский городской округ – 17

Пионерский городской округ - 2

Светловский городской округ – 7

Гвардейский городской округ - 5

Полесский городской округ – 2

Гурьевский городской округ - 13

Правдинский городской округ – 4

Зеленоградский городской округ –3

Светлогорский городской округ - 4

Славский городской округ – 1

Ладушкинский городской округ - 1

Советский городской округ – 2

Мамоновский городской округ - 2

Черняховский городской округ –5

Неманский городской округ – 10

Янтарный городской округ - 1