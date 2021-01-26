Роспотребнадзор сообщил, в каких городах области за сутки выявили коронавирус

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Фото: "КП" Архив
В Калининградской области за сутки было выявлено 192 новых случая коронавируса. Как сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора, случаи заболевания зафиксированы в 19-ти муниципалитетах.
Больше всего заболевших в Калининграде – 105 человек..
В каких городах области выявили коронавирус:
Багратионовский городской округ –5
Озерский городской округ - 3
Балтийский городской округ – 17
Пионерский городской округ - 2
Светловский городской округ – 7
Гвардейский городской округ - 5
Полесский городской округ – 2
Гурьевский городской округ - 13
Правдинский городской округ – 4
Зеленоградский городской округ –3
Светлогорский городской округ - 4
Славский городской округ – 1
Ладушкинский городской округ - 1
Советский городской округ – 2
Мамоновский городской округ - 2
Черняховский городской округ –5
Неманский городской округ – 10
Янтарный городской округ - 1