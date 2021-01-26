В феврале в калининградских школьных столовых появится новое меню

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В школах Калининградской области с февраля появится новое меню. Примерный двухнедельный рацион для школьников согласован с Роспотребнадзором и передан организаторам питания, сообщили «Комсомолке» в региональном министерстве образования.

Завтрак будет состоит из закуски, горячего блюда, горячего напитка и свежих фруктов. В большем количестве добавлены молочные продукты и блюда из яиц (омлет, молочные каши), более разнообразными станут салаты из овощей. Обед включает в себя закуску, первое, второе (основное горячее блюдо из мяса, рыбы или птицы) и напиток.

«Работа над улучшением меню ведется постоянно. Мы регулярно посещаем школьные столовые, общаемся с детьми и организаторами питания. Новое меню разработано с учётом пожеланий детей и родителей, а также на основании рекомендаций Роспотребнадзора», - сообщила Светлана Трусенёва.

Напомним, бесплатным горячим питанием в Калининградской области обеспечено 50,5 тысяч учащихся начальной школы, а также 15 тысяч ребят 5-11 классов из малоимущих семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и пять тысяч детей с ограниченными возможностями здоровья.