Историк моды Александр Васильев откроет в Калининграде новую выставку

Александр Васильев. Фото: Instagram.com

В музее изобразительных искусств готовится новая выставка, в рамках которой покажут картины советского художника Александра Васильева, отца ведущего и историка моды Александра Васильева. Об этом историк рассказал в своем Инстаграме.

- Большая радость для меня и нашей семьи – это готовящаяся выставка в Калининградском музее изобразительных искусств. В этом музее сейчас находится 13 вновь прибывших работ моего отца, Народного художника РСФСР Александра Павловича Васильева. Эти работы выполнены темперой. Они представляют собой пейзажи, натюрморты, композиции, театральные работы, которые раньше хранились в РОСИЗО. После расформирования этой организации, многие работы уехали по разным музеям страны. И сегодня для меня – новая встреча с прекрасными произведениями искусства, с которыми я рос, и которые сейчас будут украшать стены музея в Калининграде», - рассказал историк моды.

Известно, что выставка откроется в марте. Гости увидят, конечно, не только картины, написанные в разные годы. В экспозиции - уникальные платья, украшения, мебель и фарфор югендстиля.