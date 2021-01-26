В новогодние каникулы Калининградскую область посетило на 87% больше клиентов Tele2, чем годом ранее

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Число калининградцев, которые отправились в путешествие по регионам России на длинных выходных, выросло на 20% по сравнению с прошлым годом. Центром притяжения туристов внутри страны стала Москва. Среди иностранных направлений лидером стала Великобритания.

В дни новогодних каникул клиенты Tele2 из Калининградской области активно путешествовали по России и за ее пределами. Самыми популярными внутренними направлениями стали Москва и Московская область, а также Санкт-Петербург и Ленинградская область. В прошлом году калининградцы также выбирали столицы для путешествий. На 3-м, 4-м и 5-м местах рейтинга с небольшим отрывом расположились Смоленская область, Краснодарский край и Ярославская область. В топ-10 попали Татарстан, Тверская, Брянская, Новгородская, Владимирская области.

Также увеличился туристический поток и в Калининградскую область. Число абонентов оператора, посетивших регион, выросло на 87% в сравнении год к году. Гости активно посещали Калининград, а также города на берегу Балтийского моря - Светлогорск и Зеленоградск.

И в 2020, и в 2021 году клиенты Tele2 из Калининграда чаще ездили по России, чем за рубеж. Однако в этом году объем внутреннего туристического потока превысил внешний более чем в 2 раза. Самым популярным заграничным направлением для путешествий в новогодние каникулы стала Великобритания. В топ-5 этого года вошли такие страны, как Германия, Литва, Нидерланды и Польша. Несмотря на снижение числа туристов, которые выезжали за рубеж, клиенты Tele2 смогли добраться и до экзотических мест, таких как Мавритания, Гватемала и Кюрасао.

В целом в этом году мужчины путешествовали чаще женщин - 52% против 48%. И чтобы поделиться своими впечатлениями с друзьями и родными, им понадобилось в 2 раза больше мобильного интернета, чем годом ранее.