В Калининграде вынесен приговор по делу о жестоком убийстве после корпоратива

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В Калининграде вынесен приговор обвиняемым в убийстве 36-летнего мужчины после новогоднего корпоративе. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК.

27 декабря 2019 года двое мужчин познакомились на улице Ялтинской с 36-летним мужчиной, который возвращался с новогоднего корпоратива. Горожанин выпил с новыми знакомыми, а затем согласился поехать в Багратионовский район в гости к одному из них. По дороге между ними произошел конфликт, переросший в драку. В районе поселка Березовка мужчину вытащили из машины и жестоко избили, а затем задушили и закопали тело неподалеку.

Во вторник, 26 января, Калининградский областной суд приговорил одного из убийц к 15 годам лишения свободы, второго – к 14 годам. Отбывать наказание они будут в колонии строгого режима.