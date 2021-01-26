Легкоатлеты из Калининграда завоевали 35 наград первенства СЗФО

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Ярославской области прошли первые в этом году окружные соревнования по лёгкой атлетике в помещении. На базе специализированного манежа соперничали почти 400 представителей десятка субъектов Северо-Западного федерального округа.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, сборная Калининградской области, за два дня заработала 18 золотых, семь серебряных и девять бронзовых медалей в личных зачётах и эстафетах.

Победителями стали: Василиса Ракова, Алина Колобова, Александр Миронов, Иван Блохин (бег на 60 метров), Андрей Бондарь и Александр Чернталов (прыжки в длину), Екатерина Черная (прыжки в высоту), Артём Кулевцов (бег на 1500 метров), Александра Королёва, Анастасия Литвинов, Арина Фомичёва (бег на 60 метров с барьерами), Александр Миронов (бег на 200 метров), Екатерина Иванькова (прыжки с шестом), Артём Кулевцов и Геннадий Гашимов (бег на 800 и 1500 метров). Кроме того, лучшими в эстафетном беге 4x200 среди девушек не старше 18 лет стал квартет Василиса Ракова, Александра Королёва, Юлия Лукьяненкова и Анастасия Демина.

По результатам турнира в Ярославле двое калининградцев квалифицировались на молодёжное первенство России среди атлетов не старше 20 лет, которое в феврале примет Смоленск. Это спринтер Алина Колобова и стайер Артём Кулевцов.