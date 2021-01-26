В Музее янтаря отреставрировали старые витражные окна

. Фото: Калининградский Музей янтаря

В Калининграде в Музее янтаря завершили реставрацию витражных окон в постоянной экспозиции.

«На отдельных стеклах требовалось восстановить красочный слой, выгоревший в результате воздействия солнца. Фрагменты необходимо было демонтировать и затем вновь закрепить в рамах», - рассказали в пресс-службе музея.

Отмечается, что некоторые утраченные фактурные части витража пришлось специально изготовить в мастерской в технике фьюзинга. При окрашивании ориентировались на изначальные цвета стекол.

Для восстановления музейных витражей была приглашена известный калининградский художник по стеклу Людмила Игумнова.

Интересно, что реставрировали окна прямо в музее по понедельникам, когда он закрыт для посетителей.

14 витражей для музея были изготовлены в 1979 году в Ленинграде. Каждый витраж двухслойный. Внешняя сторона плоская и цветная. Внутренняя – рельефная. Краски нанесены с внутренней стороны. В настоящее время из 13 сохранившихся витражей целыми являются 6. В остальных были заменены отдельные фрагменты. В 2010–2011 годах реставрацией занималась также Людмила Игумнова.