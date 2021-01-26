Калининградская область получит 20 млн рублей на спортивные площадки

Федеральное правительство распределило среди регионов 2 млрд рублей в виде субсидий на строительство спортивных объектов.

Калининградская область получит 20 млн рублей, которые поступят в регион в течение года.

С помощью федеральных субсидий в России в городах и сельской местности планируется возвести 100 физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа. Это новые спортивные площадки и футбольные поля. Все они будут оснащены современными гимнастическими снарядами, спортивным инвентарём, силовыми тренажёрами и приспособлены для людей с инвалидностью.