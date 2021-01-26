Мэрия Калининграда: На водоемах города наблюдаются промоины, выход на лед запрещен

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Толщина льда на водоемах в Калининграде составляет менее 10 сантиметров, при этом, наблюдаются многочисленные промоины. При таком состоянии ледяного покрова выход на лёд запрещён и опасен для жизни, сообщает пресс-служба городской администрации.

«В случае вынужденного нахождения на неокрепшем льду или на льду при появлении типичных признаков его непрочности (треск, прогибание, появление воды на поверхности льда) необходимо немедленно вернуться на берег, передвигаясь широко расставив ноги и не отрывая их от поверхности льда или ползком», - сообщили в администрации города.

Если вы стали очевидцем несчастного случая на водоёме или сами попали в аналогичную ситуацию и имеется возможность сообщить о происшествии, звоните по телефонам: 112 - единый номер вызова экстренных оперативных служб, 59-64-00 - номер телефона единой дежурно-диспетчерской службы города.

Напомним, накануне в Калининграде под лед провалились трое детей.