В Калининграде отец девочки, сломавшей ногу в батутном центре, отсудил 150 тыс рублей

В Калининграде местный житель отсудил компенсацию морального вреда у батутного центра, в котором его дочь сломала ногу. Об этом сообщает пресс-служба Ленинградского районного суда.

Девочка по время прыжка с элемента батутной арены на Московском проспекте получила осложненный перелом правой бедренной кости.

В исковом заявлении мужчина указал, что тяжкий вред здоровью его дочери причинен по вине руководства центра, которые допустили на территорию игровой зоны ребенка до 14 лет без сопровождения родителя.

В батутном центре не считали, что в травме ребенка есть их вина. Однако суд, проанализировав представленные по делу доказательства, пришел к выводу о наличии оснований для возмещения компенсации морального вреда. И взыскал с компании 150 тысяч рублей.