Власти выделили на поддержку фермеров и сельской кооперации 53 млн рублей

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В этом году региональные власти выделили на поддержку фермеров и сельской кооперации более 53 млн рублей. Об этом на заседании регионального правительства во вторник, 26 января, рассказала замминистра сельского хозяйства Светлана Соболева.

На эти деньги планируется предоставить 11 грантов «Агростартап», субсидии трем сельскохозяйственным потребительским кооперативам, а также субсидию Центру компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров.

В прошлом году на эти ели власти выделили около 35 млн рублей, деньги пошли на гранты «Агростартап» семи крестьянским (фермерским) хозяйствам, субсидии трем сельхозкооперативам, а также субсидия Центру компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров. По словам замминистра, это позволило создать 14 новых рабочих мест и вовлечь в сельхозкооперацию 63 новых участника