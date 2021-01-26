Власти предлагают калининградцам записаться в лист ожидания для вакцинации от коронавируса

. Фото: Александр Подгорчук

Жители Калининградской области для получения прививки от коронавируса могут записаться в лист ожидания. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

На иммунизацию от коронавируса в электронную очередь - лист ожидания - записаться можно одним из следующих способов:

– через региональный портал госуслуг;

– через интернет-приемную на сайте регионального министерства здравоохранения;

– единый колл-центр при обращении по номеру телефона 122 (или 8-122);

– при личном обращении граждан в регистратуру поликлиник, где организованы прививочные пункты.

По мере поступления вакцины в регион пациентам, записавшимся в лист ожидания, перезвонят и назначат дату и время иммунизации.