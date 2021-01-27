Мэрия приморского муниципалитета вернула крупный долг после ареста земли

В Калининградской области администрация муниципалитета погасила крупную задолженность после ареста земельных участков. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФССП.

Администрация одного из приморских муниципалитетов задолжала юридическому лицу 7,2 млн рублей. Так как долг не был погашен добровольно, судебный пристав-исполнитель выяснил, что за администрацией числятся два земельных участка площадью 1000 кв.м и 360 кв.м и наложил на них арест.

После этого администрация муниципального образования полностью выплатила задолженность взыскателю.