Калининград вошел в топ-10 городов, куда россияне планируют полететь на 23 февраля

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Сервис поездок и путешествий Туту.ру выяснил, куда россияне бронируют авиабилеты на 23 февраля и 8 марта. В топе по спросу — Сочи, Симферополь и Минеральные Воды.

По данным исследования, на период с 21 по 28 февраля россияне чаще всего бронируют авиабилеты по направлениям Москва — Сочи, Москва — Симферополь и Москва — Минеральные Воды. Т

Также с вылетами из Москвы популярны Иркутск, Казань, Калининград, Мурманск и Магадан. Самые востребованные направления с вылетами из Санкт-Петербурга — это Сочи и Новосибирск.

В среднем, перелет по направлению Москва-Калининград-Москва стоит 6722 рубля.