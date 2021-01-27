В новом спектакле Евгения Гришковца сыграет Алексей Агранович

Алексей Агранович. Фото: Александр КАТЕРУША

Калининградский писатель Евгений Гришковец представит спектакль «Между делом» на сцене Театра имени Пушкина. Премьера намечена на 18 февраля.

Как говорится на сайте театра, одну из главных ролей исполнит актер Алексей Агранович.

Евгений Гришковец выступает автором и режиссером, однако сам в постановке задействован не будет.

Как он сам рассказывает, «Между делом» – почти документальная драма, у героев которой есть реальные прототипы.

«Это история попытки совершить благородный поступок в современном мире, вести себя достойно. В пьесе нет плохих людей, нет отрицательных персонажей, у всех своя правда – и свои слабости. Мы знаем много случаев, когда хорошему человеку бывает очень трудно выстроить отношения с другим хорошим человеком».

В основе сюжета – реальная история о талантливой поэтессе, молодой матери, которая попала в колонию. Правда, в спектакле речь идет о девушке-художнице.

Евгений Гришковец написал пьесу в начале февраля 2020 года.