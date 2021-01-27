11 медиков, 37 пенсионеров: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

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Фото: Архив "КП"
За сутки в Калининградской области зарегистрировано 190 случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 164 случая ОРВИ, 15 случаев пневмоний и 11 бессимптомных форм заболевания.
Среди заболевших:
- 37 пенсионеров;
- 11 медицинских работников;
- 5 работающих на промышленных предприятиях;
- 3 сотрудника образовательных учреждений;
- 18 сотрудников транспортных предприятий, транспортных узлов, водителей транспортных средств;
- 14 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;
- 3 сотрудника предприятий пищевой промышленности;
- 2 работника предприятий сферы ЖКХ;
- 2 работника с/х предприятий;
- 4 сотрудника банков, юридических и нотариальных контор;
- сотрудник организаций культуры и досуга;
- сотрудник предприятия по оказанию бытовых услуг;
- сотрудник предприятия по оказанию телекоммуникационных услуг;
- сотрудник санатория;
- вахтовик;
- сотрудник охранного предприятия;
- 43 индивидуальных предпринимателя и иных работающих;
- ребёнок до года;
- 4 учащихся (Школа 4 Балтийск, Православная гимназия Калининград, Орловская школа, школа Будущего Гурьевский ГО);
- 2 воспитанника д/с 1 Балтийск, д/с 23 Гурьевск;
- 35 неработающих.
Всего в области с начала пандемии зарегистрировано 23305 случаев заболевания.