11 медиков, 37 пенсионеров: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

. Фото: Архив "КП"

За сутки в Калининградской области зарегистрировано 190 случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 164 случая ОРВИ, 15 случаев пневмоний и 11 бессимптомных форм заболевания.

Среди заболевших:

- 37 пенсионеров;

- 11 медицинских работников;

- 5 работающих на промышленных предприятиях;

- 3 сотрудника образовательных учреждений;

- 18 сотрудников транспортных предприятий, транспортных узлов, водителей транспортных средств;

- 14 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;

- 3 сотрудника предприятий пищевой промышленности;

- 2 работника предприятий сферы ЖКХ;

- 2 работника с/х предприятий;

- 4 сотрудника банков, юридических и нотариальных контор;

- сотрудник организаций культуры и досуга;

- сотрудник предприятия по оказанию бытовых услуг;

- сотрудник предприятия по оказанию телекоммуникационных услуг;

- сотрудник санатория;

- вахтовик;

- сотрудник охранного предприятия;

- 43 индивидуальных предпринимателя и иных работающих;

- ребёнок до года;

- 4 учащихся (Школа 4 Балтийск, Православная гимназия Калининград, Орловская школа, школа Будущего Гурьевский ГО);

- 2 воспитанника д/с 1 Балтийск, д/с 23 Гурьевск;

- 35 неработающих.

Всего в области с начала пандемии зарегистрировано 23305 случаев заболевания.