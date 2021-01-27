За сутки случаи коронавируса выявили в 19-ти городах Калининградской области

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Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Калининградской области за сутки было выявлено 192 новых случая коронавируса. Как сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора, случаи заболевания зафиксированы в 19-ти муниципалитетах.
Больше всего заболевших в Калининграде – 94 человека..
В каких городах области выявили коронавирус:
Багратионовский городской округ –1
Нестеровский городской округ - 2
Балтийский городской округ – 8
Пионерский городской округ - 6
Светловский городской округ – 5
Гвардейский городской округ - 5
Полесский городской округ – 3
Гурьевский городской округ - 29
Правдинский городской округ – 5
Гусевский городской округ - 6
Зеленоградский городской округ –6
Светлогорский городской округ - 4
Славский городской округ – 2
Краснознаменский городской округ - 1
Советский городской округ – 4
Мамоновский городской округ - 2
Черняховский городской округ –4
Неманский городской округ – 4