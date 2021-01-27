За сутки случаи коронавируса выявили в 19-ти городах Калининградской области

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Калининградской области за сутки было выявлено 192 новых случая коронавируса. Как сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора, случаи заболевания зафиксированы в 19-ти муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде – 94 человека..

В каких городах области выявили коронавирус:

Багратионовский городской округ –1

Нестеровский городской округ - 2

Балтийский городской округ – 8

Пионерский городской округ - 6

Светловский городской округ – 5

Гвардейский городской округ - 5

Полесский городской округ – 3

Гурьевский городской округ - 29

Правдинский городской округ – 5

Гусевский городской округ - 6

Зеленоградский городской округ –6

Светлогорский городской округ - 4

Славский городской округ – 2

Краснознаменский городской округ - 1

Советский городской округ – 4

Мамоновский городской округ - 2

Черняховский городской округ –4

Неманский городской округ – 4