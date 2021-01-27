Без перекрытий не обойтись: Власти анонсировали ремонт моста на ул. Киевской в Калининграде

В этом году власти Калининграда планируют провести ремонт моста на улице Киевской. Об этом сообщается на странице городской администрации в «Фейсбук».

До 8 февраля будет разработан проект организации движения, сразу после чего, когда позволит погода, подрядчик по текущему содержанию дорог приступит к ремонту стыков на путепроводе.

«К сожалению, совсем без перекрытий движения обойтись не получится, проезжая часть на время работ сузится до двух полос, но подрядчик обещает сработать быстро», - заявили в мэрии, добавив, что ориентировочно, ремонт продлится две недели.