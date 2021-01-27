В области две машины из-за гололеда съехали в кювет, есть пострадавшие

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

Два человека пострадали в ДТП в Калининградской области из-за гололеда. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В Правдинском районе в поселке Луговское водитель «Шкоды» превысил скорость и на скользкой дороге не справился с управлением и съехал в кювет. В результате аварии мужчина получил телесные повреждения.

В Гусевском районе водитель «Рено» также не справился с управлением и оказался кювете. Травмы получила 54-летняя пассажирка легковушки.