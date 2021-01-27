В Калининграде взломщик украл у скульптора руку

В Калининграде профессиональный взломщик попался на краже скульптуры в виде руки. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратился 64-летний художник, который сообщил, что неизвестные обокрали его садовый домик в одном из СНТ. Спустя несколько дней оперативники вышли на след вора и задержать его.

«Похищенные вещи злоумышленник сложил в найденный там же рюкзак и уехал на велосипеде владельца дома. Однако, когда вор смог рассмотреть свою добычу, его ждало разочарование. Оказалось, что похищенное им имущество вряд ли сможет его обогатить. Украденную скульптуру в виде руки, а также различные вещи и старый велосипед взломщик предположительно утопил в водоеме», - рассказали в пресс-службе полиции.

На 29-летнего задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Полицейские проверяют его на причастность к совершению других имущественных преступлений.