Звонили 38 раз и убедили взять кредит: Трое калининградцев перевели мошенникам 1 млн рублей

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Трое жителей Калининграда, несмотря на многочисленные предупреждения, пообщались с «сотрудниками банков» и лишились 1 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

65-летний житель одного из СНТ слышал из СМИ о том, как действуют аферисты, но все равно поддался на их уговоры. Мужчине позвонили неизвестные, представились сотрудниками службы безопасности банка и убедили, что кто-то пытался оформить на его имя крупный кредит. Чтобы помочь вычислить «мошенников» и отменить заявку, калининградцу надо было оформить «контрзаявку» на такую же сумму, а деньги перевести на «безопасные» счета.

Пенсионер взял в банке 760 тысяч рублей в кредит, обналичил их и через банкомат отправил на «ячейки банков-партнеров», которые оказались счетами аферистов. Только после этого к мужчине пришло осознание, что он стал жертвой мошенников.

Другим потерпевшим от похожей схемы стал 57-летний кочегар. Телефонные мошенники звонили ему 38 раз, чтобы убедить взять кредит и перевести им 128 тысяч рублей. 151 тысячу рублей аферистам по такой же схеме перевела 22-летняя девушка.

Чтобы не стать жертвами телефонного мошенничества необходимо выполнить всего лишь одно правило: сразу же положить трубку, как только вам представились «сотрудником банка».