Картину Василия Тропинина из Калининграда отправят в Москву на выставку

. Фото: Предоставлено организаторами

В Москве готовятся к большому выставочному проекту под названием «А это чей портрет», который познакомит посетителей с полотнами Василия Тропинина и художников его периода. Специально для этой выставки Русского Центра Искусства из Калининграда отправляет в столицу «Портрет неизвестного» кисти Тропинина. Об этом сообщает пресс-служба Центра.

«Портрет неизвестного в клетчатом жилете» работы Тропинина совсем недавно вернулся на родину благодаря меценату и директору РЦИ Рустаму Алиеву. До 2016 года, когда он приобрел полотно, картина находилась в частной коллекции в Нью-Йорке. Ранее произведение украшало галерею Арманда Хаммера , американского бизнесмена и коллекционера. Позже висело в библиотеке университета Фэрли Дикинсона в Нью-Джерси», - рассказали в Русском Центре Искусства.

Впервые это полотно калининградцы увидели в 2018, когда проходила презентация проекта будущего Русского Центра Искусства.

Выставка откроется 4 февраля в Москве. Гостей познакомят более чем с 60 картинами. После экспонирования в столице шедевр Тропинина вернется в Калининград.