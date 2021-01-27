В Калининграде лжеюриста будут судить за мошенничество на 4 млн рублей

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В Калининграде завершено расследование уголовного дела по обвинению местной жительницы в крупном мошенничестве. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По версии следствия, в течение трех лет злоумышленница, под предлогом оказания юридически услуг обманула четырех человек.

Так, одной из жертв мошенницы стала пожилая калининградка, которая хотела помочь своей внучке-сироте получить жилплощадь. Обвиняемая вынудила женщину заплатить около 770 тысяч рублей, передав взамен поддельную выписку о собственности на квартиру.

Кроме того, лжеюрист получила более 2 миллионов рублей от мужчины за якобы оказание ему юридической помощи в разделе имущества с бывшей супругой и представление его интересов в суде. Еще двумя потерпевшими стали житель Калининграда, обратившийся за помощью в регистрации построек на его земельном участке, и иностранный гражданин, который хотел получить российское гражданство в упрощенном порядке.

Общий размер причиненного ущерба составил почти 4 миллиона рублей. При обысках у злоумышленницы изъяли поддельные кассовые чеки и документы.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключение передано в Центральный районный суд для рассмотрения по существу.