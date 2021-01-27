На Южном вокзале Калининграда пассажир потерял картину

. Фото: Александр Подгорчук

О том, что чаще всего теряют пассажиры, рассказали в пресс-службе Калининградской железной дороги. Сервис поиска вещей начал действовать с марта 2019 года. За это время пропажи удалось вернуть 160 пассажирам поездов, прибывшим на Южный вокзал Калининграда.

- В прошлом году калининградцы и гости региона чаще всего забывали в поездах зарядки для телефонов, шапки, сумки, - уточнили в КЖД. - Среди самых любопытных потерянных и вновь обретенных предметов – картина, съемный меховой воротник и подушка.

Если пассажир по ошибке оставил что-нибудь в поезде, ему необходимо заполнить электронную заявку в разделе «Услуги и сервисы» на официальном сайте «РЖД» или на сайте lost.fpc.ru.