Циклон «Ларс» принесет в Калининград много снега и легкий мороз

. Фото: Александр Подгорчук

В эти часы по европейской территории нашей страны продвигается активный циклон «Ларс». Калининград уже попал под его влияние, которое сохранится и завтра.

Как сообщает портал rp5.ru, в четверг в нашем городе ожидаются обильные осадки - обложной снег. Температура днем не поднимется выше +1 градуса, ночью подморозит до -1. Традиционно прохождение циклона вызовет падение атмосферного давления: за сутки оно снизится разом на 10 пунктов - до 744 миллиметров ртутного столба.

Во второй половине дня в четверг усилится южный ветер. Его скорость будет достигать 12 метров в секунду.