В Калининграде нашли 13-летнюю школьницу, пропавшую у Центрального рынка

В Калининграде нашли 13-летнюю школьницу из поселка Малая Матросовка Полесского района.

В группе «Поиск пропавших людей Калининград. ПСО «ЗАПАД» в «ВКонтакте» об этом сообщили поисковики.

"Найдена, жива", - говорится в сообщении.

Напомним, еще 22 января девочка находилась с мамой возле Центрального рынка в Калининграде и пропала.

В полиции информацию подтвердили.

- Сегодня девочка пришла в гости к одной из своих подруг, родители которой тут же позвонили в полицию. Выехавшие на место инспекторы ПДН доставили школьницу в отдел полиции, а потом передали ее родителям. Ранее несовершеннолетняя уже уходила из дома. С ней проводится профилактическая работа, - сообщили в пресс-службе областного УМВД.