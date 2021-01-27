В Зеленоградске обустроят площадки для пляжного волейбола

. Фото: Администрация Зеленоградска

Власти Зеленоградска уже нашли подрядную организацию, которая займется благоустройством волейбольных площадок в городском парке.

«По итогам конкурсных процедур стоимость работ составит 12 млн 439,6 тысяч рублей. Срок исполнения контракта – 45 календарных дней», - отмечается на сайте администрации,

Будет благоустроен общественный туалет, приспособленный, в том числе, и для маломобильных групп.

Заполировано устройство водопровода, ограждения, оборудование навеса;

У волейбольных площадок в парке появятся скамейки, которые будут служить и трибунами для зрителей, станции для мойки ног, система освещения.