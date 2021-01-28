В Калининграде покажут работы известных фотографов, снимающих в Антарктиде

Кто сказал что пингвины не летают? Фото Пола Никлена Фото: Предоставлено организаторами

Экспозицию, посвященную красоте Антарктиды, представят в Музее Мирового океана. На снимках – пингвины, морские котики, альбатросы и много льда, снега и холода.

Как сообщает пресс-служба музея, на выставке представят 16 работ именитых фотографов, побывавших на Южном полюсе.

Пол Никлен - обладатель престижных международных наград, в том числе BBC Wildlife, World Press Photo Awards, Станислав Захаров – биолог, судоводитель, подводный фотограф, Джон Веллер – фотограф-документалист, обладатель стипендии в рамках природоохранного проекта «Последний океан».

Их фотографии – это призыв к сохранению уникальной экосистемы с помощью Морских охраняемых районов, созданием которых уже несколько лет занимается Комиссия по сохранению морских живых ресурсов Антарктики (АНТКОМ).

Также на выставке (6+) предполагается работа зоны виртуальной реальности.

Для широкого показа выставка будет доступна с 29 января по 4 апреля.