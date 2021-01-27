В Багратионовске памятную доску повесили на дом с трещинами

. Фото: Багратионовский музей истории края

В Багратионовске на один их домов вернули мемориальную доску, демонтированную в 2019 году. На черной каменной плите выбито: «На этом месте стоял дом, в котором во время франко-русско-прусской войны с 7 по 17 февраля 1807 года находилась главная квартира Наполеона I».

«Доска вернулась в строй достопримечательностей нашего города. В 2019 году в связи с ремонтом здания доска была снята и обновлена», - говорится в группе Багратионовского музея в «ВКонтакте».

На фото, выложенных в соцсети, видно, что доску прикрутили на потрескавшийся и облупившийся фасад. Что же именно в 2019 году ремонтировали и почему сегодня здание выглядит так жалко – большая загадка и вопрос к местным властям.

. Фото: Багратионовский музей истории края

14 февраля 1999 года на доме № 19 по улице Центральной в Багратионовске по инициативе Центра Наполеоновских исследований и Багратионовского музея истории края и по решению Совета депутатов Багратионовского района была установлена и торжественно открыта памятная доска. В церемонии открытия тогда участвовали, в частности, принц Мюрат VIII (потомок маршала Мюрата, участника сражения при Прейсиш-Эйлау) и директор Центра Наполеоновских исследований Фернан Бокур.