В Калининграде пройдет лекция, посвященная творчеству Гете

. Фото: Калининградская областная научная библиотека

В Калининградской областной научной библиотеке 28 января, в четверг, состоится лекция на тему «Искусство и истина у И.В. Гёте: что скрывает художественный образ». Перед слушателями выступит кандидат филологических наук Игорь Кумичев.

«Лекция посвящена загадке непреходящей – даже во времена мировых и культурных катастроф – актуальности поэзии, раскрытию ее таинственной пульсации непрестанного напоминания об истине человека и мира», - говорят организаторы.

Начало в 17.00. Место проведения: клубный зал библиотеки (3-й этаж).

Записаться можно по тел.: 21-68-82.